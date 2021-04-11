المشير حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان

استقبل المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الوفد، أكد خلال اللقاء، دعمهم الكامل لكل جهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل من يحملون السلاح خارج سلطة الدولة.

وأضاف البيان، أن الوفد ثمن في ذات الوقت، دور القائد العام الذي لا زال واقفاً في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن.

كما تقدم القائد العام المشير خليفة حفتر، بجزيل شكره لكافة أعيان ومشائخ وأهالي قبائل الزنتان المجاهدة لدورها المفصلي في كل المراحل التي مرت على الوطن .