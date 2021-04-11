رئيس ديوان النواب يراجع خطط وبرامج المجلس خلال العام الجاري

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً موسعاً بمديري الإدارات والمكاتب بالديوان.

ووبحسب بيان صادر عن البرلمان الليبي، فإن رئيس الديوان، اطلع خلال الاجتماع، على سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب وفقاً للخطط الموضوعة للعام الجاري 2021.م، كما أطلع على البرامج التدريبية خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري لرفع من كفاءة العاملين بالديوان.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الوقت في برامج تدريب وتطوير الموظفين عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا ” .

وأكد على وجوب التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة .

وقام رئيس ديوان مجلس النواب، بجولة تفقدية لأعمال الصيانة لمقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية وما تم الانتهاء منه كتجهيز قاعة انعقاد جلسات المجلس التي تم الانتهاء منها لتصبح جاهزة لانعقاد جلسات المجلس وعدد من قاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية والخدمية.

وأثنى رئيس ديوان مجلس النواب، على جهود المهندسين بالديوان المشرفين على أعمال الصيانة حيث أن أعمال صيانة المقر يقوم بها مهندسين وطنيين من موظفي الديوان .