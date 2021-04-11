وفد حكومة يوناني سيفتتح القنصلية اليونانية بمدينة بنغازي غدًا الإثنين

ليبيا – أفاد مصدر رفيع في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيزور غدًا مدينة بنغازي على رأس وفد دبلوماسي، حيث سيتم الإعلان عن افتتاح القنصلية اليونانية في المدينة.

المصدر وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن الوفد اليوناني سيكون على مستوى رفيع، ويتكون من وزير الخارجية وسفير اليونان لدى ليبيا والمستشار الأول للرئاسة اليونانية، وسيجري مباحثات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني.

وأوضح المصدر أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية وسيعلن الوفد اليوناني افتتاح القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي رسميًا، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة فتح سفارة اليونان في طرابلس خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى طرابلس الأسبوع الماضي.

المصدر أشار إلى أن وزير الخارجية اليوناني سوف يلتقي خلال زيارته أيضًا برئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة القبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية