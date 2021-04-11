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مركز مكافحة الأمراض: نسبة إقبال المواطنين على منظومة التسجيل للقاح المُضاد لكورونا معقولة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض عماد نجومة إن نسبة إقبال المواطنين على منظومة التسجيل للقاح المُضاد لفيروس كورونا كتجربة أولى تُعتبر معقولة، وستكون في تزايد تصاعدي مع انطلاق حملة التطعيم.

نجومة وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن حملة التطعيم انطلقت عن طريق المركز الوطني لمُكافحة الأمراض في سوق الجمعة، بحضور وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف ومدير مكافحة الأمراض ومسؤولين في الدولة.

وأضاف نجومة أن الفئة المُستهدفة من الحملة هم: العناصر الطبية والطبية المُساعدة والكوادر في مراكز العزل والفلترة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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