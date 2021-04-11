الدبيبة يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة عدداً من الملفات المهمة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لبحث عدد من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفيّ الصحة والكهرباء.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد مساء اليوم الأحد بمقر ديوان المحاسبة، مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لإتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.