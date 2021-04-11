الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة, ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك «على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لاتمام إجراءات» الملفات العاجلة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال لقاء الدبيبة وشكشك، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والذي جرى خلاله بحث عدد من الملفات الهامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة وشكشك بحثا عدد من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفيّ الصحة والكهرباء.

وأوضح أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

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