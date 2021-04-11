الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة, ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك «على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لاتمام إجراءات» الملفات العاجلة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر صفحته على «فيسبوك».
جاء الاتفاق خلال لقاء الدبيبة وشكشك، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والذي جرى خلاله بحث عدد من الملفات الهامة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة وشكشك بحثا عدد من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفيّ الصحة والكهرباء.
وأوضح أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
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