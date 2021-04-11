ملفا الكهرباء والصحة على طاولة الدبيبة وشكشك

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، عدداً من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفّا الصحة والكهرباء.

وتمّت خلال اللقاء الذي عُقد مساء اليوم بمقر ديوان المحاسبة مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على آلية عمل تحقق ورقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لاتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.

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