هوف نهنئ الليبيين على بدء حملة التطعيم ونأمل أن يُقبلوا على أخذ اللقاح

ليبيا – قالت ممثلة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إن لقاح أسترازينيكا معتمدٌ من المنظمة، وهو ما يعني أنه آمن، لافتةً إلى أن الدور الأساسي للمنظمة ضمان أمان اللقاحات التي تُعطى للناس وفعاليتها.

هوف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد أضافت: “لا بد من القول: إن دور منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة كان فعالًا وقويًّا”.

وهنأت هوف الليبيين على هذا اليوم المهمّ لهم ولبلادهم بعد إطلاق حملة التطعيم، معربة عن أملها أن يُقبل الناس على أخذ اللقاح.