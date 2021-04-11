بالتمر: نتوقع إطلاق منظومة الأحوال المدنية رسميا مطلع يونيو المقبل

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إنه تم تنظيم ورشة بشأن منظومة الأحوال المدنية الجديدة، بحضور خمسة وأربعين مهندسا من المشرفين على منظومات المصلحة على مستوى ليبيا.، متوقعا إطلاق المنظومة والعمل بها رسميا في مطلع يونيو المقبل.

بالتمر وفي تصريحات صحفية، أوضح أن المفوضية العليا للانتخابات كانت على تواصل مع مصلحة الأحوال المدنية طوال مدة إنشاء المنظومة، وستستفيد منها في العمليات الانتخابية المقبلة، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالجوازات والجنسية.

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