تخريج دفعة جديدة من منتسبي المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة

شهد معهد الشرطة في مدينة مصراتة، صباح اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وشارك في الحفل رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمد عاشور، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد دكتور فتحي عون وعدد من مديري الإدارات ومديري الأمن، والضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية، وعدد من أولياء أمور وأسر الطلبة الخريجين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الخريجين تلقوا تدريبات استمرت على مدى ستة أشهر واستهدفت مايزيد عن 100 متدرب، تلقوا عدد من المحاضرات العلمية النظرية والعملية.

وشمل الحفل استعراض للكراديس التي جسدت عدد من المهام الأمنية التي تدرب عليها الخرجين، وجرى في ختام الحفل تكريم أوائل الخريجين، وتقديم درع تكريم لوزير الداخلية العميد خالد مازن، ووزير المفوض بوزارة الداخلية السابق فتحي باشاغا.

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