الكبير لـ الشركات الايطالية: هناك فرص كبيرة في بلدنا الغني بالموارد احزموا حقائبكم وتعالو إلى ليبيا

ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير إن من يتحرك أولًا يربح بالنسبة لأولئك الذين يريدون العمل مع بلدنا الغني بالموارد، فقد حان الوقت لحمل حقيبة سفرهم والمجيء على الفور إلى ليبيا، على حد تعبيره.

الكبير وفي مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الأول من أمس وفقًا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية وتعليقًا على ما وصفه بالهجمات الجديدة أمام مواقع عمل إيني في مليتة.

وأضاف: إن هذا الأمر سوف ينتهي، فرئيس الوزراء عبد الحميد لديه قوة كبيرة وملموسة، سيختارون عناصر الميليشيات المغادرة وليس الموت.

وأوضح أن ليبيا كانت دولة بلا مؤسسات، دون جنود، وشرطة أو مسؤولين، مع حكومات استبدادية في الغالب، فضلًا عن التدخل الأجنبي، وهكذا بقي القذافي في السلطة لمدة 42 عامًا.

وتابع :” عندما بدأت الثورة كنت في لندن، ذهبت إلى بنغازي للانضمام إلى الثوار، كنا ساذجين ومقتنعين بأنه إذا تم القضاء عليه، فإن كل شيء سيتحسن؛ لكن الحكومة الأولى لم تفعل شيئًا ولم تفعل شيئًا واحدًا، وكذلك فعلت الحكومات التالية.

ووفقًا للكبير فإن الحكومة الجديدة مختلفة، قائِلًا :” لقد دعتنا لمساعدتها على التفكير في المستقبل، لم أرَ شيئًا كهذا منذ عشر سنوات، لذلك أنا متفائل جدًّا ويجب أن نبقي على الإمساك بمقود الاقتصاد ونكمل المشاريع العالقة”.

وأشار الكبير إلى أن الشعور الجماعي إيجابي للغاية، مردفًا: “قبل ساعات كان وزير الاقتصاد هنا يناقش كيفية مساعدة القطاع الخاص وكيفية فتح الأبواب أمامه، وهناك فرصة كبيرة للشركات الإيطالية: تعالوا الآن. مع إيطاليا علاقات تاريخية، نحتاج إلى تقويتها، لافتًا إلى أن الإيطاليين يتصرفون بحسن نية”.

وخلص محافظ المصرف المركزي مؤكدًا بالقول: إن الوضع الأمني جيد بالفعل، حتى لو لم أستطع أن أقول إنه كذلك بشكل تام بعد. الحكومة الجديدة ملتزمة جدًّا باتخاذ القرارات إنها لحظة ممتازة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية