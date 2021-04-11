“الأوقاف” توجه العاملين بالمساجد بترشيد استهلاك الكهرباء خلال رمضان

وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الأحد كتابا إلى مكاتب الأوقاف بالمناطق.

وأوضحت الهيئة في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن الكتاب الذي تم تعميمه بشأن الإيعاز لرؤساء أقسام المساجد والسادة العاملين بالمساجد بضرورة الالتزام والتقيد ببعض الضوابط التي من شأنها تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمساجد، ولدى عموم الناس بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء محمد احميدة العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس السبت مع إبراهيم الفلاح مدير عام شركة الكهرباء.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تمحور حول وضع آلية للتعاون مع الهيئة في الجانب التوعوي والتثقيفي من عدة جوانب.

وأضاف البيان “جرى الحديث حول برنامج توعويّ مخصص، ترعاه وتطلقه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية؛ وذلك للإسهام في مشاركة الوعي حول هذه القضية العامة الكهرباء، وذلك بالمحافظة عليها وترشيد استخدامها، مما يُسهم في تقليل طرح الأحمال، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك”.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن تطبيق تخفيف الأحمال بالتساوي بين جميع المدن لمدة ساعتين يوميا وفقا لجدول زمني وجغرافي على مدى أيام الشهر الكريم.