ليبيا الان

“الأوقاف” توجه العاملين بالمساجد بترشيد استهلاك الكهرباء خلال رمضان

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الأحد كتابا إلى مكاتب الأوقاف بالمناطق.

وأوضحت الهيئة في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن الكتاب الذي تم تعميمه بشأن الإيعاز لرؤساء أقسام المساجد والسادة العاملين بالمساجد بضرورة الالتزام والتقيد ببعض الضوابط التي من شأنها تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمساجد، ولدى عموم الناس بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء محمد احميدة العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس السبت مع إبراهيم الفلاح مدير عام  شركة الكهرباء.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تمحور حول وضع آلية للتعاون مع الهيئة في الجانب التوعوي والتثقيفي من عدة جوانب.

وأضاف البيان “جرى الحديث حول برنامج توعويّ مخصص، ترعاه وتطلقه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية؛ وذلك للإسهام في مشاركة الوعي حول هذه القضية العامة الكهرباء، وذلك بالمحافظة عليها وترشيد استخدامها، مما يُسهم في تقليل طرح الأحمال، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك”.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن تطبيق تخفيف الأحمال بالتساوي بين جميع المدن لمدة ساعتين يوميا وفقا لجدول زمني وجغرافي على مدى أيام الشهر الكريم.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • Avatar يقول تراصوا واصطفوا وتلاحموا فالصلاة - ولا تخافوا لومة لاءم - فتكونون كالبنيان المرصوص الذي يحبه الله:

    💠نصيحة إيمانية لكل المسلمين بفضل الشهر الكريم – 💠
    – لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار
    ” فقط ايها الآخوة المؤمنون تطهروا وتعطروا – والبسوا النظيف من الثياب – وتراصوا وتلاحموا – وتوكلوا فالصلاة فالمؤمن اخو المؤمن -” ان الله يحب الذين يقلتواًن في سبيله كالبنيان المرصوص ” – فلا تدعوا ثغرة للشيطان بينكم – كما آمر الله في كتابه وسنته ” 💠
    ولا تاءبهوا للشبهات – افعلوا كما امركم دينكم ولا تدعوا الآخرين عليكم سبيلا – ” حتى يتقبل الله منكم –
    رحم الله الذين اوتوا العلم فلم يبخلوا به على المؤمنين – وان تصيبكم مصيبة فهي في كتاب عند الله وان أصابتكم حسنات وبركات فهي في كتاب عند الله – ” ولا تسيءوا الظن بخالقكم ولازالوا من مقام الله عند صلاتكم – وأحسنوا مكانكم عند خالفكم – وأعطوا قدر الله حق قدره فهو الذي سماكم بالمسلمين ” –
    وأقول قولي هذا واذكركم بقوله ” ” انما يعمر مساجد الله الذين امّنًوا بالله وملاءكته واليوم الاخر ولا يخشون الا الله فعسى ام بكونوا من المهتدين ” صدق للله العظيم

    رد

  • عربي – نصوص الآيات عثماني : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ بِسْم الله الرحمن الرحيم
    💠إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ 💠
    صدق الله العظيم

    رد