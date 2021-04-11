هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة الوطنية تصدر حزمة تعليمات بشأن منح الإذن لإقامة صلاة التراويح لهذا العام

بنغازي 11 أبريل 2021 (وال)- أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية، حزمة من التعليمات بشأن منح الإذن لإقامة صلاة التراويح لهذا العام، مع عدد من الضوابط المهمة الخاصة بذلك.

هذا وجاء ذلك في كتاب أصدره مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة عبد المنعم علي محمد – كتاب تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – يتضمن “20” تعميمًا موجهًا لمديري مكاتب الأوقاف بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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