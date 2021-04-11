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هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة الوطنية تصدر حزمة تعليمات بشأن منح الإذن لإقامة صلاة التراويح لهذا العام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 11 أبريل 2021 (وال)- أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية، حزمة من التعليمات بشأن منح الإذن لإقامة صلاة التراويح لهذا العام، مع عدد من الضوابط المهمة الخاصة بذلك.

هذا وجاء ذلك في كتاب أصدره مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة عبد المنعم علي محمد – كتاب تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – يتضمن “20” تعميمًا موجهًا لمديري مكاتب الأوقاف بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • بمناسبة االيوم الليبي للمخطوط العربي
    والله أقترح تشكيل مجلس ادارة لتكوين ” المجلة الثقافية العربية الليبية ” – برئاسة تحرير شهرية
    وتكون بداية ثقافية اجتماعية ثراثية وطنية جديرة باالأهتمام واختيار النشر والنقل حتى تصل لأيدي المواطنين .وشكرا

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