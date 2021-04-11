النجار يوصي بعدة إرشادات يجب اتباعها في حملة التطعيم ضد كورونا

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض كتابا إلى مديري حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلديات، سرد فيه عددا من الإرشادات اللازم اتباعها في عملية التطعيم.

الكتاب تضمن توضيحا لطريقة إعطاء المطاعيم، وموانعه في حالات الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية أو الأمراض الحادة، بالإضافة إلى منع إعطاء الجرعة الثانية للأشخاص الذين حدثت لهم مضاعفات شديدة.

كما أكد على ضرورة مراقبة متلقي المطعوم لمدة ثلاثين دقيقة بعد تلقي الجرعة، ومنع إعطائها في الوريد أو إعادة تجميدها بعد فك التجميد في حال عدم استخدامها.

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