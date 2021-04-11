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بدعوة من مصر ليبيا تشارك في احتفالية يوم الشعوب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شاركت ليبيا في احتفالية يوم الشعوب لعام ألفين وواحد وعشرين، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية، واشتملت على عدد من المجالات الفنية والثقافية والشعبية التي تم عرضها أمام زوار المهرجان من أربع عشرة دولة عربية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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