بدعوة من مصر ليبيا تشارك في احتفالية يوم الشعوب

شاركت ليبيا في احتفالية يوم الشعوب لعام ألفين وواحد وعشرين، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية، واشتملت على عدد من المجالات الفنية والثقافية والشعبية التي تم عرضها أمام زوار المهرجان من أربع عشرة دولة عربية.

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