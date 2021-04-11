لأسباب فنية وتراكم الديون.. «الخليج للنفط» تعتزم خفض إنتاجها

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أمس السبت ، عزمها على “خفض إنتاجها النفطي لأسباب فنية وتراكم الديون”.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في بيان، إن “الشركة ستبدأ في خفض إنتاجها ابتداء من الأربعاء المقبل”.

وذكر البيان أن “من أسباب انخفاض الإنتاج نقص قطع الغيار وعدم الوفاء بتصفية الميزانية المعتمدة منذ سبتمبر للعام الماضي 2020 وأيضاً لعام 2021”.

تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إنهاء حالة القوة القاهرة على جميع المنشآت النفطية التي أغلقت بحصار دام ثمانية أشهر على صادرات النفط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله ، إن “ليبيا تنتج حاليًا 1.3 برميلًا يوميًا ، حيث تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021. علاوة على ذلك ، تسعى الدولة الغنية بالنفط إلى إنتاج 2.1 مليون برميل. في اليوم بحلول عام 2023”.