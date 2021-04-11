زيارة أنقرة.. الدبيبة يعيد إتفاق 2014 بين ليبيا وتركيا للواجهة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، توجه وفد وزاري ليبي إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان أن “وفد وزاري يتوجه إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» المنعقد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والذي أنشأ بإتفاق بين البلدين عام 2014”.

وأكد البيان، أن “الوزراء سيعقدون عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة”.