كورونا يضرب الأهلي بنغازي قُبيل مواجهة أورلاندو

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أعلن النادي الأهلي بنغازي عن تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الفريق قبل مواجهة أورلاندو بيراتس في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة اليوم الأحد.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أصيب ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا وهم محمد العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب بالإضافة للمساعد المدرب التونسي أنيس الربيعي والمعد البدني الصربي والصربي إيڤان زوريتش.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي في اللقاء الذي سينطلق على تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للمحافظة على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد أربع نقاط بينما يحتل فريق أورلاندو بيراتس المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

يشار إلى أن بعثة الأهلي وصلت الجمعة إلى جوهانسبرغ لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي وهي منقوصة بتسعة لاعبين دفعة واحدة.