وليد اللافي: «الدبيبة» يترأس اجتماعًا رفيع المستوى على هامش زيارته لتركيا

أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد على هامش زيارته لتركيا اجتماعًا رفيع المستوى مع الرئيس التركي.

قال «اللافي»، عبر حسابه على تويتر، “يعقد على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنقرة الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي الليبي التركي رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية التركية بمشاركة وزراء من الجانبين، والذي جرى الاتفاق على إنشائه في يناير 2014”.

أعلنت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، توجه وفد وزاري ليبي إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، أكد في بيان أن “وفد وزاري يتوجه إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» المنعقد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والذي أنشأ بإتفاق بين البلدين عام 2014”.

وتابع البيان أن “الوزراء سيعقدون عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة”.