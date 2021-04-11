الرقابة على الأغذية والأدوية يخلي مسؤوليته من بدء التطعيم بلقاحي سبوتنيك وأسترازينيكا

أخبار ليبيا 24

أخلى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، مسؤوليته من البدء في التطعيم الخاص بفيروس كورونا؛ وذلك بسبب خرق المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراءات المعمول بها.

جاء ذلك في رسالة وجهها مدير الرقابة على الأغذية والأدوية، عبد الله محمد إلى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار.

وطالب الخطاب الذي أطلعت عليه أخبار ليبيا 24 بالتحفظ على شحنات لقاح كورونا بالمخازن وعدم التصرف فيها أو البدء في عمليات التطعيم إلا بعد انتهاء الأعمال الرقابية، وإصدار شهادة الإفراج الجمركي النهائي.

وأشار الخطاب إلى أن مدير إدارة الرقابة الدوائية أفاد بأن الاختبارات المطلوبة للتأكد من سلامة لقاحي سبوتنيك وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا، سيتم الانتهاء منها خلال 3 أيام وذلك للتأكد من سلامة اللقاحات الواردة وحفاظا على صحة المواطن.

وتابع الخطاب أنه بناءً على المعلومات الواردة من مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية بالمركز بشأن البدء في إعطاء التطعيمات لمجموعة من المسؤولين بالدولة الأمر الذي يشير إلى التصرف في شحنات اللقاحات الموردة وهي في حالة إفراج مؤقت وقبل استكمال التحاليل اللازمة عليها للتأكد من سلامتها وقبل أن يتم منحها شهادة إفراج نهائي من المركز الأمر الذي يعتبر خرقا للتشريعات المعمول بها بالمركز.