في إطار تعزيز العلاقات العقوري يلتقي رئيس الجالية اليونانية

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التقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، بـ كاناكي رئيس الجالية اليونانية في بنغازي, وذلك في إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان مجلس النواب عبر موقعه عبر الإنترنت، اليوم الأحد، بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية مع رئيس الجالية اليونانية عدد من القضايا المشتركة أبرزها إعلان افتتاح القنصلية العامة لجمهورية اليونان في مدينة بنغازي، بناء على توصيات رئيس مجلس النواب لكبار المسؤولين اليونانيين أثناء زيارته لليونان العام الماضي.

كما بحث العقوري مع كناكي دور الجالية اليونانية في تشجيع التعاون البرلماني بين البلدين، حيث جدد العقوري التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ومنها تشكيل لجنة للصداقة بين البرلمانين لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ختام اللقاء عن تقديره للجالية اليونانية ودورها في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين ليبيا واليونان علاقات تاريخية وتحرص ليبيا دائما على استمرارها وقوتها.