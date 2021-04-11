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حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وأكد الوفد وفق بيان القيادة العامة على دعمهم الكامل لجهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل من يحملون السلاح خارج سلطة الدولة.

وثمن الوفد في ذات الوقت، دور القائد العام الذي لا زال واقفاً في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن.

وأثنى القائد العام على دور قبائل الزنتان المفصلي في كافة المراحل التي مرت على ليبيا.

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القيادة العامة للجيش قبائل الزنتان

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليق

  • باي صفه و باي حق يستقبل هذا المتخلف الواهم ؟ لم ننتخبه داير حكومه هو و فرومه هالجبان و هالحثالة الزنتان اللي مصور معاهم منافقين مهربين وقود و خونه عملاء و لبيك يا ليبيا

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