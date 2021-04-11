حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وأكد الوفد وفق بيان القيادة العامة على دعمهم الكامل لجهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل من يحملون السلاح خارج سلطة الدولة.

وثمن الوفد في ذات الوقت، دور القائد العام الذي لا زال واقفاً في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن.

وأثنى القائد العام على دور قبائل الزنتان المفصلي في كافة المراحل التي مرت على ليبيا.