تلبية لدعوة رسمية.. المنفي يتوجه الأسبوع الجاري إلى اليونان

أخبار ليبيا 24

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي يوم الثلاثاء إلى اليونان في زيارة رسمية تعد الأولى له إلى أثينا منذ توليه منصبه قبل نحو شهر​​​.

وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيزور اليونان الأسبوع الجاري .

وقالت وهيبة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيسة اليونان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد زار ء ليبيا في السادس من أبريل الجاري .

وأكد ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار ميتسوتاكيس إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.