مصدر بالحكومة : وزير الخارجية اليوناني سيزور بنغازي غدًا لافتتاح قنصلية بلاده

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مصدر بحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، غدًا الإثنين، إلى مدينة بنغازي، على رأس وفد دبلوماسي، لافتتاح القنصلية اليونانية في المدينة.

المصدر أوضح، بحسب تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الوفد اليوناني سيكون على مستوى رفيع؛ ويتكون من وزير الخارجية وسفير اليونان لدى ليبيا، والمستشار الأول للرئاسة اليونانية، وسيجري مباحثات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني.

وأضاف أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية، وسيعلن الوفد اليوناني افتتاح قنصلية بلاده في مدينة بنغازي رسميًا، بعد أيام قليلة من إعادة فتح سفارة اليونان في طرابلس خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى طرابلس الأسبوع الماضي، مُختتمًا أن وزير الخارجية اليوناني سيلتقي خلال زيارته أيضا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في مدينة القبة .

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أنه سيبحث غدا مع عقيلة صالح والقطراني، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجوري، خلال زيارته للمدينة، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بافتتاح قنصلية بلاده في بنغازي.

وزار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، طرابلس، الثلاثاء الماضي، وحث، خلال مؤتمر صحفي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على إلغاء مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا نهاية عام 2019م.