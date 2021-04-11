تكليف “الصالحين مراجع” منسقا عاما لمراكز العزل بالمنطقة الشرقية

نشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تعميم إدارة الطوارئ الصحية، إلى مدراء مراكز العزل، ومدراء مراكز الفلترة، مدراء المختبرات للكشف على فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية، بشأن تكليف الدكتور الصالحين محمد مجيد مراجع كمنسق عام لمراكز العزل بالمنطقة الشرقية، للتواصل معه قبل إحالة أي إجراء لإدارة الطوارئ الصحية.

وجاء في نص تعميم إدارة الطوارئ الصحية: “تفيدكم إدارة الطوارئ الصحية أنه تم تكليف الدكتور الصالحين محمد مجيد مراجع منسق عام لمراكز العزل بالمنطقة الشرقية وعليه يضرب منكم التواصل معه قبل إحالة أي إجراء إلى إدارة الطوارئ الصحية”.