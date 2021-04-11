الرئاسة التركية: المجلس الاستراتيجي الليبي-التركي يعقد غدا اجتماعه الأول في أنقرة

أعلنت رئاسة الجمهورية في تركيا أن «المجلس الاستراتيجي التركي-الليبي رفيع المستوى» سيعقد غدا اجتماعه الأول في أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الذي يزور نركيا غدا على رأس وفد يتكون من 14 وزيرا .

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا لمدة يومين تنطلق غدًا الإثنين ، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان.

– الدبيبة يتوجه إلى أنقرة على رأس وفد يضم 14 وزيرا

وسيتناول الاجتماع الأول للمجلس الذي يشارك فيه الوزراء المعنيّون من البلدين، العلاقات بكافة أبعادها بين الجانبين التي تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، وسيبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول اللقاءات بين الجانبين تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، فق البيان الرئاسي.

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