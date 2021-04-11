“المرج” تضع خطة أمنية لتأمين شهر رمضان المبارك في البلدية

عقد مدير أمن المرج ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة المرج العقيد وهبي أنور الرخ، اليوم الأحد ، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الأقسام والمراكز ورئيس مركز الحرس البلدي المرج ، وذلك لمناقشة بعض الأمور الأمنية وكذلك وضع خطة أمنية أثناء شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021م.

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، رحب مدير الأمن بالحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وأن الغرض من هذا الاجتماع هو وضع خطة أمنية لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021م.

وقد طلب مدير الأمن من السادة الحضور بتكثيف الجهود والتعاون فيما بينها والعمل بروح الفريق الواحد لفرض القانون وضبط المخالفين وإحالتهم الي جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة المرج قد وضعت خطة أمنية لتأمين المدينة وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك وتحديد تمركزات الدوريات الأمنية لغرض السيطرة الأمنية الكاملة وفق ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع وتحديد مهام جميع الأقسام والمراكز بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع أي خروقات أمنية قد تحدث خلال الشهر الفضيل.

وفي ختام الاجتماع أكد مدير الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة المرج على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين جميع الأقسام والمراكز بالمديرية والأجهزة الأمنية والعسكرية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الغرفة الأمنية المشتركة المرج وإخطارها بشأن أي طارئ ، وأن هنالك لجنة تفتيش قد تم تكليفها بمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية وتقييم مدى إنضباطية وإلتزام عناصر الشرطة بتنفيذ كافة جوانبها ومعاقبة المخالفين .