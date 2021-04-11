رئيس ديوان مجلس النواب يجتمع بمدراء الإدارات ويتفقد مقر المجلس ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري” اجتماعاً موسعاً بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب .

وأطلع رئيس الديوان خلال الاجتماع على سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب وفقاً للخطط الموضوعة للعام الجاري 2021.م .

كما أطلع على البرامج التدريبية خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري لرفع من كفاءة العاملين بالديوان مؤكداً على ضرورة الإستفادة من الوقت في برامج تدريب وتطوير الموظفين عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا ” .

المصري أكد على وجوب التقييد الكامل بالإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة .

وقام رئيس ديوان مجلس النواب رفقة مدراء الإدارات والمكاتب والمهندسين المشرفين على أعمال صيانة المقر بجولة تفقدية لأعمال الصيانة لمقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية وما تم الانتهاء منه كتجهيز قاعة انعقاد جلسات المجلس التي تم الانتهاء منها لتصبح جاهزة لانعقاد جلسات المجلس وعدد من قاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية والخدمية .

وأثنى رئيس ديوان مجلس النواب على جهود المهندسين بالديوان المشرفين على أعمال الصيانة، حيث أن أعمال صيانة المقر يقوم بها مهندسين وطنيين من موظفي الديوان .