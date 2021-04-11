بالتعاون مع «العامة للكهرباء».. «البريقة للنفط»: نقل 7 طن غاز مسال لمحطة أوباري الغازية

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط إيصال 7 أطنان من الغاز المسال الأحد إلى محطة أوباري الغازية بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أفادت السبت بأن فريق الاختبارات التشغيلية نجح في تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية بقدرة 150 ميغاوات، وأشارت إلى أنها سيتم ربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات للوحدات الأولى والثانية والثالثة داخل محطة السرير من قبل شركة سيمنس، وقالت إن الوحدات الثلاث جاهزة للتشغيل بالوقود السائل والغاز الطبيعي، فيما سيتم إمداد المحطة بكمية الغاز المطلوبة لإنتاج ما يقارب 855 ميغاوات.