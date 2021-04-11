الوطنية لحقوق الإنسان تنبه إلى ارتفاق منسوب الجريمة في المدن الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن قلقها من تصاعد معدلات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية و نشاط شبكات الجريمة والخارجين عن القانون وتصاعد مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والسطو المسلح والسرقات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم.

واعتبرت اللجنة أن هذه العمليات تحصل “جراء الفراغ الأمني في مدن ومناطق طرابلس وصبراته والعجيلات وسبها وبنغازي وزليتن والقره بولي والجبل الغربي، حيث بات الخارجون عن القانون يمثلون تهديدا كبيرا لحياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، أن استمرار سوء الأوضاع الأمنية يفاقم من معاناة المواطنين”.

وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “بالتحرك العاجل لضبط الوضع الأمني، وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة والخارجين عن القانون، وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال ضمانات حماية المواطنين وممتلكاتهم”.