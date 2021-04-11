قذاف الدم: سيف الإسلام قادر على الاكتساح في صورة قرر الترشح للانتخابات

قال السياسي الليبي والقيادي في جبهة النضال الوطني أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي سيكون ذا حظوظ وافرة في صورة ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل القبول الذي يلقاه في المجتمع الليبي.

وأضاف قذاف الدم في حوار تلفزيوني لقناة سكاي نيوز عربي، أن سيف الإسلام هو ابن هذا الجيل ولديه مشروع سابق في علاقة بـ”ليبيا الغد”، بالإضافة إلى أنه يمثل إعادة اعتبار “للشهيد القذافي” وهذا يجعل أكثر الشخصيات حظا وبأغلبية ساحقة في صورة قرر الترشح.

ويعتبر كثيرون أن قطاعا واسعا من الليبيين مازال يرى في سيف الإسلام الشخصية الأقدر على قيادة ليبيا في المرحلة المقبلة لفضل الخبرة التي كسبها وسط كواليس الدولة خلال قيادة والده العقيد الراحل.