غوقة”: المرتزقة لم يخرجوا من ليبيا ووجود قواعد أجنبية يتعارض مع مبدأ السيادة

قال السياسي الليبي عبد الحفيظ غوقة، إن استمرار انسداد المسار الأمني سينعكس سلبا على المسار السياسي.. وخروج المرتزقة من ليبيا لم ينفذ رغم أنه البند الأهم في اتفاق “5+5” منذ 23 أكتوبر الماضي أي منذ 6 شهور بعدما تحديد مهملة 90 يوما لخروجهم.

وأضاف “غوقة” فى لقاء تليفزيوني مع قناة “العربية” رصدته “الساعة24″، حتى الذي شهده المسار السياسي مرتبط بالمسار الأمني والعسكري، الذي تم منذ 23 أكتوبر الماضي قرابة 6 أشهر لم يتم تنفيذ أهم ما جاء فى هذا الاتفاق وهو تنفيذ المسألة المتعلقة بإخلاء كل المناطق التي تم إعلان وقف إطلاق النار فيها من الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية وإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع سحب المرتزقة، وحدد لذلك ميعاد 90 يوما ولكن للأسف شيئا من ذلك لم يحدث .

وتابع، المسألة تتعلق بالمبادئ العامة الحاكمة وهو بسيادة ليبيا وعدم جواز رهن الإدارة الليبية أو الموارد الوطنية لأي قوي خارجية وما نشهده اليوم من وجود قواعد أجنبية ومرتزقة أجانب يجهض هذا المبدأ الذ ي تضمنه اتفاق الصخيرات واتفاق 5+5، مضيفا، بعض الاشكاليات فى وجود المسلحين هي فرضهم علي سلطات الدولة سلطتهم، وهو ما عشنا فى ظل حكومة الوفاق واعتقد سيتكرر ذلك المشهد فى تلك المرحلة التمهيدية.