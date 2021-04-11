الهادي الصغير: عقيلة صالح أصدر قرارًا لإعداد مؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير على ضرورة مشاركة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحث عبر المنابر في المساجد على التصالح والتسامح والمصالحة الوطنية.

وقال «الصغير»، خلال كلمته خلال حفل ختام فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، إن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أصدر قرار للجنة المصالحة الوطنية بالمجلس لإعداد لمؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية”.

وقدم الدعوة باسم رئيس مجلس النواب لإستقبال أعضاء هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية رفقة الفائزين المتحصلين على التراتيب العشرة الأوائل في جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم.

وأوضح «الصغير» أن “مجلس النواب على استعداد لتذليل أي صعوبات أو عراقيل قانونية تعيق عمل هيئة الأوقاف، مبدياً استعداد المجلس تبني أي مشاريع تقدم من الهيئة تساهم في النهوض بعملها لعرضها على جلسات المجلس القادمة”.