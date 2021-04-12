وزير الصحة يطالب القطاعات بالالتزام بساعات الدوام وتقنين الإجازات خلال رمضان

تقدمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزير الصحة الدكتور علي الزناتي وجميع كوادر وزارة الصحة، بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى عموم أبناء الشعب الليبي .

وطالب وزير الصحة بضرورة تحقيق الانضباط الوظيفي في مختلف مرافق القطاع الصحي الليبي خلال شهر رمضان المبارك، والتقيد بساعات الدوام الرسمي لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، وبذل مزيد من الجهود والاستشعار بالمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تكثيف الجهود خلال شهر مبارك وتنسيق العمل وتقنين الإجازات المقدمة للعاملين بالقطاع الصحي الليبي .