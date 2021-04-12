 بمشاركة برلمانيون.. ورشة عمل حول مخاطر النفايات الطبية وكيفية التخلص منها

شارك عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب في ورشة عمل بعنوان “معايير الجودة في إدارة النفايات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية الواقع – الحلول”.

وأوضح الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن الورشة أقيمت ضمن ملتقي ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة، بمشاركة أعضاء عن لجنة الصحة بمجلس النواب السيدات فوزية بو غالية و أسماء خوجة، وعضو مجلس النواب محمد الفيرس، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس.

وحضر ورشة العمل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية ابراهيم العربي بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.

وألقت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أسماء خواجه، كلمة في افتتاح الورشة، شددت خلالها على مخاطر النفايات الطبية وكيفية التخلص منها بالطرق العلمية السليمة التي تضمن عدم الإضرار بالبيئة والصحة المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة أقيمت تحت رعاية لجنة الصحة بمجلس النواب وبالتعاون مع وزارتي الصحة والبيئة بحكومة الوحدة الوطنية.