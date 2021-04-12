حمودة: وفد الحكومة الذي يزور تركيا يضم 14 وزيرا

صرّح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ، إن الوفد الحكومي الذي يزور تركيا يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين”، دون أن يذكر مدة الزيارة.

وأوضح حمودة لوكالة الأناضول التركية، أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.

وتعدّ هذه الزيارة، هي أول زيارة يجريها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.

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