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وزارة الدفاع التركية: نُقدّم تدريبات لـ “البحرية الليبية” في مجال “الدفاع تحت الماء”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تقديم تدريبات لعناصر القوات البحرية الليبية في مجال “الدفاع تحت الماء” بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، إنها تواصل تقديم التدريبات للجيش الليبي “بهدف دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطنا بهم علاقات متعددة الأوجه تقوم على تاريخ مشترك يعود إلى 500 عام”.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلى تقديم تدريبات في مجال “الدفاع تحت الماء” (مرحلة التدمير) لعناصر القوات البحرية الليبية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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