بنغازي | رئيس ديوان مجلس النواب يتفقد مقر المجلس ويطلع على سيّر العمل بكافة الإدارات والمكاتب

بنغازي 12 أبريل 2021 (وال)- عقد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبد الله المصري، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب.

هذا وأطلّع رئيس الديوان على سيّر العمل بكافة الإدارات والمكاتب، وفقًا للخطط الموضوعة للعام الجاري 2021 م، إلى جانب البرامج التدريبية خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري، لرفع من كفاءة العاملين بالديوان.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة الاستفادة من الوقت في برامج تدريب وتطوير الموظفين عن بُعد، في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك وجوب التقيّد الكامل بالإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة .

وأجرى رئيس الديوان رفقة مديري الإدارات والمكاتب والمهندسين المشرفين، جولة تفقدية لأعمال صيانة مقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية، وما تم الانتهاء منه كتجهيز قاعة انعقاد جلسات المجلس التي تم الانتهاء منها، لتصبح جاهزة لانعقاد جلسات المجلس، وعدد من قاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية والخدمية.

ونوه رئيس الديوان لجهود المهندسين بالديوان المشرفين على أعمال الصيانة، حيث أن أعمال صيانة المقر يقوم بها مهندسين وطنيين من موظفي الديوان .(وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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