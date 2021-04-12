“الخارجية الليبية” لـ”الهجرة”: على الجميع الابتعاد عن فكرة توطين المهاجرين في ليبيا

التقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، مع ماري صوفي فولمر المنسق الاقليمي للهجرة، بحضو عصام محمد القفة مدير إدارة المنظمات الدولية المكلف بديوان الوزارة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، تم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط المهمة حول الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها ، حيث وكيل الوزارة على أهمية هذا الملف، وضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لإيجاد حلول جذرية له، تراعي ثوابت الموقف الليبي في هذا الشأن، كما أكد على ضرورة احترام الجميع للقوانين والتشريعات الليبية المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الدولة الليبية ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها، إلا أنها تعاملت مع هذا الملف بصورة إنسانية وبكل شفافية، كما أكد أنه يجب على الجميع الابتعاد عن التفكير في ترسيخ اي مبدأ يؤدي إلي توطين المهاجرين في ليبيا مهما كانت الظروف.