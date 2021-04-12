الوطنية لحقوق الإنسان تُعرب عن قلقها حيال سوء الأوضاع الأمنية وتصاعد الجريمة المنظمة والجنائية في ليبيا

طرابلس 12 أبريل 2021 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الإثنين، عن بالغ قلقها حيال تطورات سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا وتصاعد الجرائم المنظمة والجنائية.

كما أعربت اللجنة الوطنية – في بيان – عن قلقها الشديد حيال ازدياد وتيرة نشاط شبكات الجريمة والخارجين عن القانون ومؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والسطو المسلح والسرقات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، جراء الفراغ الأمني في مدن ومناطق طرابلس وصبراتة والعجيلات وسبها وبنغازي وزليتن والقره بولي والجبل الغربي.

وقالت اللجنة في بيانها إن الخارجين عن القانون باتوا يُمثلون تهديدًا كبيرًا لحياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وأن استمرار سوء الأوضاع الأمنية يُفاقم من مُعاناة المواطنين .

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتحرك العاجل لضبط الوضع الأمني، وفرض الأمن والاستقرار ومُلاحقة الجناة والخارجين عن القانون، وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال ضمانات حماية المواطنين وممتلكاتهم . (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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