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الوطنية لحقوق الإنسان تُعرب عن قلقها حيال سوء الأوضاع الأمنية وتصاعد الجريمة المنظمة والجنائية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 أبريل 2021 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الإثنين، عن بالغ قلقها حيال تطورات سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا وتصاعد الجرائم المنظمة والجنائية.

كما أعربت اللجنة الوطنية – في بيان –  عن قلقها الشديد حيال ازدياد وتيرة نشاط شبكات الجريمة والخارجين عن القانون ومؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والسطو المسلح والسرقات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم من  قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، جراء الفراغ الأمني في مدن ومناطق طرابلس وصبراتة والعجيلات وسبها وبنغازي وزليتن والقره بولي والجبل الغربي.

وقالت اللجنة في بيانها إن الخارجين عن القانون باتوا يُمثلون تهديدًا كبيرًا لحياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وأن استمرار سوء الأوضاع الأمنية يُفاقم من مُعاناة المواطنين .

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتحرك العاجل لضبط الوضع الأمني، وفرض الأمن والاستقرار ومُلاحقة الجناة والخارجين عن القانون، وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال ضمانات حماية  المواطنين وممتلكاتهم . (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • هذه سببه قلة الوعي الامني
    والتحجج بالقضاء والقدر لإخفاء الجراءم وكل جريمةً منظمة وراءها حرية المراءة التي يتدشدقًون بها المغفلين –
    وكذلك الجاليات الأجنبية والغير ليبية وانتماءهم لاحزاب متصارعة ومنظمات الله يعلم بها –
    حتى الكتابات على جدران الحواءط
    وسب الحكومة وسب الدولة علنا وكتابات سفيهة –
    دون اي حراك أمني او تحقيق او تحري – من منظمات عنصرية وتجارة بشر – وقيادة السيارات ومرتبات آلية بدون ترخيص – وتزوير جوازات السفر –
    وتزوير شهادات تمريض والدخول للمستشفيات وتسميم المواطنين
    والخروج دون اي ملاحظات او تعريف بالهوية حتى نزلاء المستشفيات في وضع غير امّنً في هذه المرحلة
    الامن بحتاج لادارًة تتابع الأحداث وتحافظ على موسسات الدولة وطرقها وتأمينها ومعرفة حتى حوادث التخريب من سرقة أسلاك الكهرباء ومن يقف وراءها والكتابة على جدران الطرقات والموسسات ومنازل المواطنين وزيارة المقابر فالليل لأغراض السحر والشعوذة ..!!!! والعياذ بالله –

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