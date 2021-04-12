تحري رؤية هلال رمضان في ليبيا اليوم

أكد مركز الاستشعار عن بعد أن تحري رؤية هلال شهر رمضان في ليبيا ستكون اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن أمس الأحد لم تتم فيه عملية التحري وأنه وافق الثامن والعشرين من شهر شعبان.

وأشار إلى أن كل من مصر ولبنان والعراق واليمن أعلنت رسمياً أن يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان، في حين لم تعلن كل من السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت عدم ثبوت روية الهلال أمس الأحد، وأنها ستعيد التحري عن رؤيته اليوم الإثنين.

وأوضح المركز أن إعادة تحري رؤية الهلال ستكون بسب خطأ يمكن أن يكون قد حدت في روية هلال نهاية شهر شعبان، منبهاً بأن يوم الأحد وافق التاسع والعشرين من شهر شعبان في السعودية وباقي دول الخليج.

وسبق أن أكد المركز التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية أنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رمضان للعام الجاري، فسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيًّا لشهر رمضان يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، على تمام الرابعة و31 دقيقة فجرًا بتوقيت ليبيا المحلي.

وبين في تقرير علمي أنه بالنسبة لظروف رؤية هلال الشهر، «فسيكون زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور والارتفاع عن الأفق للقمر عند غروب الشمس يوم الإثنين 12 أبريل في بعض المدن الليبة وبعض دول العالم، التي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل كلٌ حسب توقيتها المحلي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا