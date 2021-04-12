“الكهرباء” تعلن تجهيز محطتي السرير وأوباري لمواجهة الذروة الصيفية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من جميع الاختبارات للوحدات الأولى والثانية والثالثة داخل محطة السرير الغازية من قبل شركة سيمنس.

وأوضحت شركة الكهرباء في حسابها الرسمي أنها تلقت إخطارا بذلك من شركة سيمنس على أن الوحدات الثلاث جاهزة للتشغيل بالوقود السائل والغاز الطبيعي، وفق الشركة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيجري إمداد المحطة بكمية الغاز المطلوبة لإنتاج ما يقارب 855 ميجاوات.

وتابعت أنه عند الانتهاء من استكمال خط الربط جهد 400 ك.ف مطلع شهر مايو القادم سيجري نقل القدرة المنتجة من محطة السرير إلى محطة أجدابيا.

وكانت الشركة قد أعلنت نجاح فريق الاختبارات التشغيلية ولأول مرة في تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية، بقدرة 150 ميجا وات، لافتة إلى أنه سيجري ربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الأيام القادمة.

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء عجزا يقدر بـ 2000 ميغاوات في الذروة الصيفية ما سيستدعي الشركة لعملية طرح الأحمال لمدة قد تصل 6 ساعات بحسب تصريحات مدير عام الشركة العامة إبراهيم الفلاح.