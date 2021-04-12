ليبيا الان

أنباء عن إطلاق سراح “البيدجا” تُشعل موجة من الجدل

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت النيابة العامة قرارًا بتبرئة عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا” من الاتهامات المنسوبة إليه بالضلوع جرائم الاتجار بالبشر والوقود، بحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي”.

وتم إطلاق سراح “البيدجا”، أمس الأحد، لتسود بعدها موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل؛ كونه مُدرجٌ من قبل مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات، ويعتبر أحد المطلوبين دوليًا من قبل الإنتربول.

جدير بالذكر أن “البيدجا” تولى مهمة الإشراف على قوات خفر السواحل التابعة لحكومة “الوفاق”، وتم اتهامه بإغراق مركب للمهاجرين في البحر، وورد اسمه في تقرير للأمم المتحدة باعتبار أنه “مهرب بشر عنيف”، يقود عصابة إجرامية، فضلاً عن تورطه في تعذيب المهاجرين واقتراف جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة “الوفاق” السابقة، قد ألقت القبض على “البيدجا” في منتصف أكتوبر من العام 2020؛ تنفيذًا لما صدر عن مكتب النائب العام، ودعت القوى الدولية والأطراف المحلية إلى ضرورة تقديمه لمحاكمة ناجزة ليلقى جزاءه على ما اقترفه من جرائم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بخروج هالبستاردو فرخ الحرام ستزيد كعاناة الليبيين الله لاتسامحك يا عميل يا جبان يا صور

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  • بلغ الانحطاط فى ليبيا حده وان دل على شى يدل على تورط بعض الاشخاص نافيدين فى الدولة مع المدعو البيدجة فى تهريب الوقود والبشر وجنى اموال طائلة وتهريبها للخارج من وراء عمليات التهريب لصالح هولاء الاوباش من اعضاء الحكومة السابقة وربما تفاشى فى باشااغا والذى له دور فى القيض على هذا المجرم ..الشرادم لن يتركو ليبيا بسلام حتى اخر قطرة من النفط ومقدرات الدوله ومبدأ المحاسبة والمحاكمة هولاء الاوباش وهو مطلب كل مواطن ليبى انتزعت حقوقة من قبل المافيا المتمثلة فى الحكومة السابقة وعلى راسهم الملعون السراج ليبيا لن يستقر بها الامن والامان حتى يجز بهولاء الشرادم خلف القطبان .

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