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الدبيبة يتوجه إلى تركيا على رأس وفد وزاري  

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، زيارة إلى تركيا على رأس وفد حكومي كبير يضم 14 وزيرا وعدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء والمؤسسة العسكرية.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء، محمد حمودة، إن “وفدا يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين”، دون يتطرق إلى مدة الزيارة.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية الأحد، أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.

 

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  • مشية حصان لفزان اللي جوا بعد النكبة كلهم فروخ حرام مخالب عساكر سوسه خونه و عملاء لاعندهم شرف و لا غيريه مصيرهم ينتهوا و يتركوا لاحفادهم العار و ااذل لعنة الله عليكم كلهم الله لاتباركلهم لا في صلاتهم و لا صيامهم و لا في فروخهم

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