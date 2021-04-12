ليبيا الان

فيصل الشريف: لن نسمح لـ«اليونان الشحاتة» بالتدخل في علاقتنا مع الحليف التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم فيصل الشريف، المعروف على شاشات فضائيات “الإخوان” كـ”باحث قانوني”، اليونان لموقفها المعادي لتركيا، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج مع تركيا في نوفمبر 2019، وقال: “اليونان مجرد دولة شحاته مفلسة لا تساوي أي قيمة، ومن يحكمونها متعجرفون وسبق لهم أن رفضوا ترسيم الحدود مع ليبيا، وكذلك سبق لهم طرد السيد المنفي من دولتهم حين كان سفير ليبيا لديهم ولم يعتذروا، واليوم يتوددون من أجل محاولة ضرب الاتفاقية البحرية الليبية التركية، وليس على سواد عيوننا”.

وكتب “الشريف” على حسابه بـ”فيسبوك”: “هذه الدولة العالة على الاتحاد الأوروبي لا تساوي شيئًا في ميزان المصالح، وخاصةً بمقارنتها مع تركيا، ومهما كنا في حالة ضعف وتشظي، يجب ألا يهبط بنا المستوى لدرجة السماح لهكذا دولة شحاته، بأن تتدخل في شؤوننا الداخلية، أو علاقاتنا بالدول الأخرى، ولا سيما علاقاتنا مع الحليف التركي، الذي لن ننسى إنه الوحيد الذي مد يده لنا في ساعات الشدة، عندما كنا محاصرين تحت رحمة طيران ومدافع فرنسا وروسيا والإمارات ومصر، طيلة تسعة أشهر قبل تدخل تركيا، التي انحازت للشرعية، وأعادت التوازن ليتم دحر العدوان، وإفشال مشروع القتلة والمجرمين” على حد قوله.

وتابع “الشريف”: “ستظل وقفة تركيا حاضرة في الأذهان، وسنذكر ما حيينا مواقف الدول التي تواطأت علينا وأراقت دمائنا، ولن نقابل المعروف بالجحود، ولن نساوي بين من مد يده إلينا بسوء، ومن مد لنا يد المعونة في أحلك الظروف. حُجّوا إليها إن أردتم، ولكن تذكروا إنكم لن تستطيعوا أن تعطوها ما لا تملكون، ولن تجدوا عندها ما تتوهمون” على حد تعبيره.

 

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تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا يتنفس الكذب مثل اى خروف غبى فاردوغان مجرم حرب ملفه هو وفاسد السراق قبلته محكمة الجنايات الدولية واردوغان ايها الخروف الخرفان قال ان ليبيا ارث عثمانى واعلن عبر الفضائيات امام خريطة ليبيا عزمه احتلال موانئ النفط لولا وقوف الشقيق المصرى مع الشعب اللليبى واعلان سرت الجفرة خط احمر واعلن وقف اطلاق النار ياحمار واصبح اردوغان كلب جربان يتوسل السيسى لانقاذه من الغرق فى ظل عزلة دولية واعلن تقديم الاخوان قربان فالمتغطى باردوغان عريان ومن يستقوى بشعبه كسبان كما فعل المشير رغم انفك ياحقير فاحترمه الجميع وليبيا ليست للييع طالما لها جيش قوى يحميها اما الخوان فليس لهم مكان سوى السجن فهى مسألة وقت

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  • من انت ياخروف لكى تسمح او لا تسمح فهناك مجلس رئاسى وحكومة تقود البلاد وتعرف مصلحة الشعب اللييى ةلا تلتفت لكلب مسعور مثلك ينبح من اجل حفنة دولارات مت قطرائيل ياسئيل والجيش الوطنى الذى حرر ثلاث ارباع ليبيا من الارهابيين الخوان هو من لا يسمح لا ااحتلال تركى ولا مرتزقة بالتواجد على ارض ليبيا الطاهرة واليونان هى جار مباشر لليبيا ويهمها استقرارها وتاريخ اليونان ابيض ليس لها ماضى استعمارى مثل المغول الاتراك ماضيهم اسود ودموى فى ليبيا ولن يسمح لهم احد بالبقاء فى ليبيا فليبيا دولة ذات سيادة وكان القذافى هو من يسخر من الاتراك ومع ذلك كان الاتراك يلهثون خلفه لتحقيق مصالحهم فالقذافى فى خطاب له قال لا تقولوا فى اى نكتة واحد ترهوتى بل قولوا واحد تركى ثم قال واحد تركى اشترى موز وجد عليها رقم فقال شينو هذا جزمة !! كان يعطيهم بالكوندرة اى الجزمة يابن الجزمة من غير لازمة

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