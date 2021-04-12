«بعيو»: تمسكوا بانتخاب الرئيس مباشرة ولا تتبعوا الكذابين الذين عبثوا بِكم عشر سنوات

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن الرئيس الذي لا ينتخبه الشعب، لن يكون رئيسا للدولة ولا رمزا للسيادة، بل سيكون خادما لعصابة ورمزا للعجز.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رئيس لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيساً للدولة ولا رمزاً للسيادة ولا خادماً للشعب، بل سيكون خادماً لعصابة، ورمزاً للعجز، وحارساً للفساد”.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “أيها الليبيون تمسكوا بانتخاب الرئيس مباشرةً ولا تتّبعوا الكذابين الذين عبثوا بِكُم عشر سنين”.

وكانت أمال بوقعيقيص عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أعلنت عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنعقدة بتونس بحصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت بوقعيقيص، في وقت سابق عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.

وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، واللجنة ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه”.

ولفتت إلى أن اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.

وفي جانب متصل، كشف أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن أن الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وإنما يريدونها من البرلمان، على حد قوله.

وأضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبد الرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة الـ75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر)”.