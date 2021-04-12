وزير خارجية إيطاليا يبحث «الملف الليبي» في أمريكا

توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقي مع مسؤولين وشخصيات بارزة في المجتمع المدني الأمريكي، وذلك في الذكرى الـ 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والولايات المتحدة، ويتصدر الملف الليبي طاولة المحادثات.

وتركز المحادثات على العلاقات الثنائية، والتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد والملف الليبي، فضلا عن القضايا الدولية الرئيسية والموضوعات الرئيسية للرئاسة المشتركة لمجموعة العشرين والشراكة المشتركة لقمة المناخ (كوب-26)، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ويلتقي دي مايو نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، كما يلتقي كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي. ومن المقرر أن يلتقي دي مايو أيضاً رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.