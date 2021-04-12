“الصحة” تقرّر صرف مكافآت العناصر الطبية والإدارية بمراكز العزل

أعطى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، تعليماته بالبدء في صرف مكافآت العناصر الطبية، والطبية المساعدة، والإدارية، والتسييرية في مراكز العزل، في مختلف أنحاء ليبيا.

وفي اجتماع منفصل؛ اعتمد الزناتي محاضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الرابع لسنة 2020، والأول لسنة 2021 بشأن ترقية العناصر الطبية، والطبية المساعدة، والتسييرية، وتصحيح أوضاعها الوظيفية، ودخولها حيز التنفيذ وفقًا لأحكام القانون.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت يعيش فيه القطاع الصحي في ليبيا أيامًا عصيبةً تحت وطأة وباء “كورونا”.

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