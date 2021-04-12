عقب سنوات من الانقسام.. مجلس النواب يتوحد بشكل رسمي

أخبار ليبيا 24

جرت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توحيد مجلس النواب بين رئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقال سيالة لـ أخبار ليبيا 24، الأحد، إن ما حدث هو إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مجلس النواب، لافتاً أن بعد عقد جلسة مجلس النواب في سرت ومنحت الحكومة الثقة وانتهت الأزمة السياسية والانقسام في البلاد، فلا داعي للانقسام مجلس النواب.

وأوضح سيالة، أن تحديد موعد الجلسة القادمة هو أمر معنيه به رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن لم يتم تحديد جلسة اعتماد الميزانية أو مكانها، وأن الخطوة التي حدثت جاءت في إطار توحيد المجلسين وإنهاء الانقسام فقط.

و أجرى مجلس النواب، الأحد، مراسم تسليم واستلام بين رئيس مجلس النواب الموازي في مدينة طرابلس حمودة سيالة، والنائب الأول لمجلس النواب في طبرق فوزي النويري، بصفته مكلفا من رئاسة المجلس.