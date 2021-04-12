الصغير يؤكد دور الأوقاف في الحث على المصالحة الوطنية

حضر عضو مجلس النواب الهادي الصغير، حفل ختام فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم ممثلاً عن المجلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونقل الصغير تحيات رئيس مجلس النواب ومباركته لفعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتوحيد هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى البلاد، قائلا: “إن المجلس على استعداد لتذليل أي صعوبات أو عراقيل قانونية تعيق عمل الهيئة، كما ابدى استعداد المجلس تبني أي مشاريع تقدم من الهيئة تساهم في النهوض بعملها لعرضها على جلسات المجلس القادمة”.

وقدم الصغير الدعوة باسم رئيس مجلس النواب لاستقبال أعضاء هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية رفقة الفائزين المتحصلين على التراتيب العشرة الاوائل في جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، مؤكدا ضرورة مشاركة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحث عبر المنابر في المساجد على التصالح والتسامح والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر قرار للجنة المصالحة الوطنية بالمجلس لإعداد لمؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية.